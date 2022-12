Reveillon 2022 : la recette facile de tartelette de langoustine caviar du chef Irvin Durand

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

8 langoustines

30g de caviar ou d’œufs de truite

1 citron

Ciboulette

Huile d’olive

1 paquet de feuilles de briques

Déroulé de la recette :

Décortiquez les langoustines, retirez le petit boyau et coupez-les en petits cubes. Ajoutez un peu de zeste de citron, de l’huile d’olive, du sel et du poivre et un peu de ciboulette ciselée finement. Mélangez puis réservez au frais.

Emportepiecez des petits cercles de feuilles de briques pour formez les tartelettes. Pour chaque tartelette, superposez 4 feuilles de brique en les badigeonnant d’huile d’olive au pinceau pour les coller. Recouvrez de papier sulfurisé et d’un poids pour une cuisson régulière. Enfournez 10 minutes à 180 degrés.

Lorsqu’elles sont bien dorées et refroidies, étalez le tartare puis recouvrez du caviar. C’est prêt.

