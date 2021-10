Les macarons français Ladurée fabriqués en Suisse

C'est un symbole de l'art de vivre à la française : le macaron Ladurée. Créée en 1862 à Paris, la société est désormais dirigée par David Holder, PDG. On pourrait donc naturellement penser que ces petits gâteaux pesant 18 grammes chacun sont conçus dans l'hexagone et pourtant, ils sont fabriqués... en Suisse, comme le révèlent nos confrères de France 2 dans l'émission Complément d'enquête.



Beaucoup de pâtissiers fabriquent leurs macarons, puis les congèlent par la suite. Ce qui permet de les conserver un certain temps. Pour Ladurée, c'est le même système, ils sont stockés en chambre froide, dans des cartons, avant d'être livrés.



Il y a une dizaine d'années, le patron de Ladurée a alors eu une autre idée : fabriquer l'intégralité de ses macarons sur un seul et même site. Toutefois, David Holder reste mystérieux sur ce sujet et ne l'a "jamais fait visiter, parce qu'[il] aime l'idée que derrière Ladurée, il y ait ce mystère autour d'un produit qui est le produit phare que nous avons créé…".

Un secret qui a alors intrigué plus d'un journaliste. Ils ont alors découvert, que des millions de macarons, symbole du Made in France, étaient en réalité, fabriqués chez nos voisins Suisses.