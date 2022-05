DOCUMENT RTL - Coupe de France : pour Kita, la finale "récompense les personnes qui ont travaillé"

Président du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita n'a pas connu que des saisons paisibles à la tête de cette institution du football français. L'homme d'affaires franco-polonais a notamment très souvent changé d'entraîneur, et mené une politique sportive qui a polarisé une opposition au sein de certains supporters du club. Mais en ce samedi 7 mai, il est focalisé sur l'objectif qui apparaît comme un graal : remporter la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice.

Lors d'un entretien accordé à RTL, il a ainsi indiqué qu'"une finale, ça se gagne". La saison actuelle des hommes d'Antoine Kombouaré est déjà une réussite en championnat, avec une équipe performante, enthousiasmante en Ligue 1 (et classée 9e à cette heure). Elle pourrait basculer dans l'apothéose avec un titre et une qualification en Europa League en cas de victoire au Stade de France.

"On a laissé travailler tous les cadres sportifs tranquillement. Ils ont bien travaillé, et quand ça travaille bien, on ne se mêle pas", a expliqué à notre micro Waldemar Kita, souvent pointé pour son interventionnisme dans le sportif. Mais cette saison, Antoine Kombouaré, "travailleur", donne entière satisfaction à son président. "Je suis content pour lui", assure même le propriétaire des Canaris. Homme au caractère bien trempé, l'ancien joueur du club a fait comprendre à Waldemar Kita que chacun devait avoir ses prérogatives : "J'ai compris que moi c'est la banque, et lui c'est l'équipe", résume-t-il.

Concernant la finale Nice-Nantes, le propriétaire du club octuple champion de France concède que "la dynamique pourrait être différente" en cas de victoire. Mais avant tout, même si cette qualification "fait plaisir personnellement", elle est avant tout "une récompense pour les personnes qui ont travaillé". Et Waldemar Kita de conclure en insistant sur le fait que "c'est le terrain qui va parler".

