publié le 28/10/2020

Une surprise de taille. Des scientifiques de l'université australienne James Cook ont découvert un pic de corail plus grand qu'un gratte-ciel, et même plus grand que la tour Eiffel puisqu'il mesure 500 mètres de haut (contre 300 mètres pour le monument parisien).

Le pic en question, qui fait 1,5 kilomètre de large et qui ne se trouve qu'à une quarantaine de mètres de la surface de l'eau, se situe à proximité de la Grande barrière de corail, mais il en est totalement détaché.

C'est le Schmidt Ocean Institute, à qui appartient le bateau de recherches Falkor (sur lequel se trouvaient les universitaires), qui a révélé cette incroyable découverte, faite le 20 octobre dernier, alors que la mission première était simplement de cartographier les fonds marins.

"Cette découverte inattendue prouve que nous continuons à tomber sur des structures et des espèces inconnues dans l'océan", a constaté Wendy Schmidt, co-fondatrice de l'institut. "Grâce aux nouvelles technologies, (…) de nouveaux paysages océaniques s'ouvrent à nous, révélant des écosystèmes et d'autres formes de vie avec qui l'on partage la Planète."

