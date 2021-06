Les Chinois sont-ils en train de piller nos forêts ?

Didier Sement / Biosphoto / Biosphoto via AFP

Les professionnels du bois s'inquiètent et demandent au gouvernement de réagir. Selon eux, les Chinois seraient en train de piller nos forêts. Depuis quelques mois, subventionnées par leur gouvernement, des entreprises chinoises viennent acheter massivement nos chênes et à prix d'or. Cela rend la concurrence très difficile.

En Chine, couper un chêne est désormais interdit. Les forêts y ont été surexploitées, le gouvernement a alors décidé de les protéger pendant 99 ans et de subventionner ces entreprises pour qu'elles aillent chercher du bois ailleurs. Un arbre sur trois coupé en France part en Chine.

"On est les troisièmes producteurs mondiaux de chêne. On des chênes d'une extrême qualité, c'est un trésor national. Ce que font les Chinois c'est qu'ils achètent 20 à 25% plus cher que les scieries françaises, subventionnés par leur gouvernement", déplore le président de la Fédération Nationale du Bois, Nicolas Douzain-Didier.

En France la construction de bois est plein essor mais les menuisiers et les scieries ont de plus en plus de mal à trouver des chênes. "D'ici la fin de l'année, si le gouvernement ne fait rien, 20% des scieries de chênes françaises vont fermer leurs portes", ajoute Nicolas Douzain-Didier. Le ministre de l'Agriculture a promis de porter le dossier à Bruxelles, pour obtenir des aides. Il va réunir la filière en urgence la semaine prochaine, pour que les producteurs de bois français arrêtent de vendre leur bois aux Chinois.