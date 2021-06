Guadeloupe : qu'est-ce que le "jaunissement mortel du palmier" ?

publié le 11/06/2021 à 17:16

Une menace sérieuse pèse sur la flore guadeloupéenne. Le 19 avril dernier a été découvert pour la première fois le phytoplasme responsable de ce que l'on appelle "le jaunissement mortel du palmier", sur une propriété privée à Sainte-Anne.

Comme l'indique la 1ere, la préfecture de Guadeloupe et le ministère de l'Agriculture ont conjointement fait part de la menace à la population. Selon l'ANSES, l'impact pourrait être important économiquement pour les filières eau de coco et huile de coco, mais aussi pour la biodiversité et l'attractivité touristique de l'ensemble de l'île.

La 1ere rappelle que ce jaunissement mortel du palmier (Candidatus phytoplasma palmae, pour le nom scientifique) touche plusieurs espèces de palmiers, parmi lesquelles les cocotiers. Une fois touché, l'arbre se meurt de manière inéluctable.

Une maladie mortelle et incurable pour les arbres

Elle a également pour effet de faire tomber les noix de coco prématurément et le jaunissement des feuilles, qui deviennent pendantes. Après l'apparition des premiers symptômes (au bout de 6 à 10 mois d'incubation), l'arbre se meurt en l'espace de quelques mois.

Cette maladie, qui touche particulièrement les grands cocotiers, est transmise par un petit insecte, comme le rappelle la 1ere, appelé Haplaxius crudus, mais aussi par les outils permettant de tailler les arbres. Des mesures sont en cours, mais il n'existe aucun traitement pour soigner cette maladie sur un arbre affecté.