Équateur : 90 oeufs de tortue luth, en voie d'extinction, ont été découverts

et AFP

publié le 26/03/2021 à 03:54

Jeudi 25 mars, le ministère équatorien de l'Environnement a annoncé que 90 oeufs de tortue luth, l'espèce de tortue marine la plus grande au monde et en voie d'extinction, ont été découverts dans une réserve de la côte Pacifique.

C'est dans la réserve Galera San Francisco, dans la province d'Esmeraldas, que "90 oeufs ont été découverts dans le quatrième nid de tortue luth (Dermochelys coriacea) répertorié depuis le début de la saison de nidification 2020-2021", a fait savoir le ministère dans un communiqué.

Les oeufs, qui, à l'âge adulte peuvent mesurer jusqu'à trois mètres de long et peser jusqu'à une tonne, ont été découverts par des gardes de la réserve. Ils ont alors protégé le nid et installé un contrôleur de température afin de surveiller leur évolution. "C'est très important d'identifier cette espèce de faune marine si vulnérable, d'autant plus que sa nidification n'est pas fréquente sur notre littoral équatorial", a précisé l'une des gardes, Tatiana Caicedo.

Neuf naissances début mars

D'autres nids ont été également été découverts dans la province voisine de Manabi, où quelque 70 tortues luth, sont nées depuis le mois de janvier. En 2015 et 2017, des nids de tortue luth avaient déjà été découverts sur le littoral, toutefois les oeufs n'avaient pas éclos. Plus récemment, au début du mois de mars, neuf tortues de cette espèce sont nées en Équateur.

L'espèce Dermochelys coriacea vit dans les eaux tempérées tropicales, subtropicales et subarctiques des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Elle est en danger de disparition sur les côtes de l'océan Pacifique Est.