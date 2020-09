publié le 10/09/2020 à 18:29

Depuis 1970, plus des deux tiers des vertébrés ont disparu dans le monde. Chasse, pêche, destruction de l'habitat naturel ou introduction d'une espèce invasive... Les raisons pour expliquer ce chiffre hallucinant sont nombreuses.

Dans son Rapport Planète Vivante 2020, le WWF dévoile que 68% de la faune mondiale s'est éteinte entre 1970 et 2016. En France aussi, certaines espèces animales ont disparu pendant ces cinquante dernières années.

C'est le cas notamment pour le bouquetin des Pyrénées. Cet animal a officiellement disparu en l'an 2000, en majeure partie à cause de la chasse. Les autorités ont tenté de le recréer à l'aide du clonage, en vain. Cette tentative a duré dix minutes après quoi le clone est mort.

Une sous-espèce a été introduite pendant l'été 2014 afin de compenser cette perte. Il s'agit du bouquetin ibérique. En collaboration avec les États espagnol et andorran, 38 bouquetins sont libérés dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises et dans le Parc national des Pyrénées.

Au XXe siècle

La plus imposante, la baleine franche de l'Atlantique-Nord. Aussi appelée baleine des Basques, baleine noire de l'Atlantique nord ou encore baleine de Biscaye, ce cétacé a complètement disparu des côtes françaises.

Elle était une proie facile pour les baleiniers, lente et docile. Celle-ci était également riche en huile. Aujourd'hui, il ne reste plus que 300 à 400 espèces dans le monde.

Toujours sous l'eau mais cette fois-ci sur la côte méditerranéenne, où il y a quelques décennies les Phoques moines de Méditerranée habitaient. Il était présent sur les côtes de Provence avant les années 30 puis en Corse avant 1976. À partir de cette année-là ils ont disparu du territoire français.

Cette disparition est liée à l'activité touristique dans ces régions. Les Phoques moines ne pouvant plus se rendre sur les plages, ils ont préféré migrer vers des lieux plus tranquilles, en Mer Noire et même dans l'Atlantique.

La sarcelle marbrée est un petit canard méditerranéen. Il logeait au sud de la France sur la côte. Leur habitat s'est progressivement dégradé au fil des années. Les étangs sont devenus moins profons et leur habitat s'est réduit jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement de l'Hexagone.