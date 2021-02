publié le 24/02/2021 à 20:05

C'est une nouvelle vie qui commence pourr un koala australien. Secouru en 2017 dans la région du New South Wales, Triumph avait pour particularité de vivre avec une patte en moins depuis sa naissance. Une malformation particulièrement handicapante pour l'animal, qui "glissait et était régulièrement retrouvé se tenant à l'envers après perdu son équilibre", explique l'association locale "Friends of the Koala".

Mais, comme le rapporte l'agence de presse Reuters, la vie de Triumph devrait à présent s'améliorer. Un prothésiste dentaire de la région a en effet mis au point une prothèse pour ce koala, sous la forme d'un coussinet rose qui figure désormais là où devrait être une patte.

"Quand ils lui ont mis la botte, et qu'il sautait, courrait, grimpait, j'en ai pleuré", se réjouit la vétérinaire Marley Christian. Un bonheur que partage sûrement Triumph.

Triumph, a male koala, has received a prosthetic foot especially designed for the marsupial https://t.co/Vl91ibnzz5 pic.twitter.com/yCW5fElxec — Reuters (@Reuters) February 22, 2021