Auto : les loueurs de voitures pris d'assaut pour cet été

publié le 23/05/2021 à 21:20

Pour tous ceux qui souhaitent louer une voiture cet été, un seul conseil : dépêchez vous. En effet, avec le confinement les stocks ont fondu comme neige au soleil. Et cela ne s'arrange pas, les prix continuent de grimper : jusqu'à +52% en Corse. Cela à cause de la forte demande et du manque de stock chez les loueurs. Les Français se tournent donc vers des solutions alternatives comme la location entre particuliers.

C'est une pratique qui séduit de plus en plus de monde, comme nous l'explique Simon Baldeyrou, à la tête de Getaround, spécialisé dans la location de véhicules entre particuliers. "C'est à peu près 50.000 voitures disponibles à la location en Europe", dit-il. Donc si cet été vous souhaitez partir en famille et louer une voiture, cela va dépendre de votre destination.



Si c'est pour le Cantal, la Picardie ou l'Auvergne, c'est bon. En revanche Nice, la Bretagne, ça va être compliqué, encore plus compliqué pour la Corse. La demande est telle pour cette destination que bientôt il n'y aura plus d'offres selon Pierre Feisthaueur chargé de développement chez le comparateur en ligne Carigami.

Résultats : les prix grimpent

Si vous avez la chance de trouver une voiture, les tarifs grimpent. Ainsi pour une semaine de location à Figari en Corse pour une citadine, une Citroën C3, vous paierez environ 320 euros soit une augmentation de 52% par rapport à 2019. Le conseil est donc de vous y prendre dès maintenant, n'attendez pas la dernière minute surtout que l'annulation est parfois gratuite...