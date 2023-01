Vous pouvez désormais payer votre loyer dans les points de ventes de la Française des Jeux

Dès ce 24 janvier 2023, les locataires de quatre bailleurs sociaux vont pouvoir payer leurs loyers en espèces ou cartes bancaires dans 3.000 points de ventes de la Française Jeux. Jusque-là, on ne pouvait payer que des factures publiques comme les impôts, les amendes, ou la cantine par exemple. Et, comme le révélait RTL le 24 janvier 2022, plus de 2 millions de factures avaient été payées depuis le 28 juillet 2020, date du lancement du service avec la Direction Générale des Finances Publiques. Un chiffre largement dépassé depuis "c'est un service sur lequel nous avons désormais près de 5 millions de transactions", explique Stéphane Pallez, la Présidente Directrice Générale de la Française des Jeux à RTL.



Aujourd’hui, 150.000 foyers peuvent bénéficier de ce nouveau service ce paiement. Il s’agit des locataires de Seqens-groupe Action Logement en Île-de-France, Dynacité Logement en Auvergne Rhône Alpes, Côte d’Azur Habitat dans la région Sud et Limoges Habitat en Nouvelle Aquitaine.



Ces locataires résident dans 650 communes en France et la FDJ souhaite multiplier les partenariats dans les prochains mois pour les proposer à plus de locataires. "Il sera également possible de régler son loyer de manière fractionnée, à condition bien entendu de le payer avant la date butoir. Cela peut servir aux citoyens qui ont des dates d'arrivée de revenus différentes sur leurs comptes bancaires de mieux gérer leurs paiements", explique la PDG de la FDJ.

Un simple QR code à scanner pour payer

Concrètement, le locataire devra scanner sa facture grâce à l’application Nirio, éditée par la Française des jeux. Ensuite, il devra montrer le QR code au buraliste ainsi que sa pièce d’identité. Une fois la vérification effectuée, il pourra régler son loyer en espèces ou carte bancaire. Puis un justificatif lui sera remis. Il pourra même régler cette somme en plusieurs fois, selon les conditions déterminées par le bailleur. "Il fallait un parcours, simple, sécurisé et près de chez soi", détaille Stéphane Pallez.



Même si la majorité des Français plébiscitent le prélèvement automatique, 21% d’entre eux jugent, qu’il n’est pas facile d’évaluer les dépenses faites par ce mode de paiement (Harris Interactive - Zooms de l’Observatoire Cetelem 2022, du 7 au 10 février 2022 )



La Française des Jeux envisage d’aller plus loin et de pouvoir payer ses factures d’eau, de gaz ou encore d’électricité chez ses détaillants d’ici la fin de l’année. Au total, 9.000 points de ventes sont d’ores et déjà disponibles pour ces solutions de paiements sur les 30.000 que compte le réseau.

