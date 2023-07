Twitter : pourquoi certains utilisateurs ont vu leur accès restreint ?

C'est un sacré coup de bluff de la part d'Elon Musk. Un de plus me direz-vous ! Ce qu'il a fait ce week-end, c'est ni plus ni moins la fin de la gratuité sur les réseaux sociaux. Un pari à double tranchant : il vient d'inventer un nouveau modèle économique ou il vient d'offrir un cadeau en or à tous ses concurrents.

Selon Médiamétrie, fin 2022, environ 5 millions et demi de Français se connectaient tous les jours sur Twitter en France. C'est beaucoup moins qu'Instagram ou Facebook, mais c'est évidemment un réseau d'influence.

Vers 17 heures, samedi 1er juillet, des internautes ont commencé à avoir du mal à accéder au site, à réactualiser les tweets ou à les lire. Le site Downdector qui recense les problèmes sur les sites internet relève alors 3.000 signalements de soucis. Un hashtag (un mot-clé utilisé par les clients de Twitter) apparait #twitterdown (autrement dit "Twitter par terre"), parce qu'on pense qu'il s'agit d'un problème technique. On constate la même chose aux États-Unis, en Grande-Bretagne... Un message indique : "Impossible de récupérer les tweets pour le moment", ou "limite de taux dépassée".

"Elon Musk invente le Twitter payant"

On aura l'explication dans la soirée du samedi 1er juillet par Elon Musk lui-même : désormais, on va limiter "temporairement" (donc on ne sait pas pendant combien de temps) l'accès de Twitter au-delà d'un certain nombre en fonction du profil de l'utilisateur.

Un compte certifié (avec le petit oiseau bleu) aura droit de voir : 10.000 messages par jour, un compte non certifié 1.000 messages par jour et 500 messages par jour pour un nouveau compte. Je vous donne les derniers chiffres car, au fil des heures, face au tollé de la décision sur le réseau social, Elon Musk a revu ses chiffres à la hausse.

Il a constaté que trop de données étaient absorbées par des ordinateurs pour nourrir les algorithmes d'intelligence artificielle. En gros, il veut nous éviter de laisser trop de traces de nous sur les réseaux sociaux qui sont ensuite revendues ou utilisées pour entrainer des machines.



La vraie raison à mon sens, c'est qu'Elon Musk donne un énorme avantage à ces fameux "comptes certifiés", les comptes bleus qui acceptent de payer pour conserver ce badge. Dis autrement, Elon Musk invente le Twitter payant avec un service enrichi qui vous incite fortement à vous abonner. Les comptes certifiés sont les plus actifs et ceux qui ont (en général) la communauté la plus large et la visibilité la plus importante. Certains ont même développé des métiers grâce à ces réseaux sociaux et on pense évidemment aux influenceurs qui ne sont pas tous des jeunes écervelés basés à Dubaï.

Un pari "risqué"

C'est risqué de décider cela sans prévenir les abonnés. Mais c'est Elon Musk. Il va mesurer la force du réseau qu'il a acheté 44 millions de dollars. En janvier 2023, on parle d'un demi milliards d'abonnés. 10.000 tweets sont publiés à chaque seconde. Soit le réseau est tellement puissant qu'il gagne son pari et impose un modèle payant de meilleur qualité. Le service "Twitter Blue" (payant) n'a pas rencontré un succès fulgurant jusqu'ici. Soit, il offre un boulevard aux autres réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat ou Instagram qui vont récupérer les exilés de Twitter.



La force d'une marque, c'est ce qui a permis à internet de devenir payant et de trouver un modèle économique. Souvenez-vous, il y a 20 ans, il était inconcevable de payer pour regarder un