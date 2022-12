SNCF : pourquoi devez-vous réserver vos billets de TGV avant le 10 janvier ?

L'énergie et l'inflation. Ces deux éléments ont forcé la SNCF à augmenter les prix sur ses TGV. Le 18 novembre dernier, le groupe a présenté son bouclier tarifaire pour les TGV. Et comme annoncé, ces évolutions interviendront dès le début de l'année 2023. Cependant, si vous comptez utiliser le train dans les prochaines semaines, essayez de réserver votre billet rapidement.

Bonne nouvelle, la hausse des prix en moyenne sera limitée à 5%. Et cette augmentation interviendra le 10 janvier 2023. Vous avez donc jusqu'à cette date pour tenter d'échapper à cette montée. "Malgré une forte augmentation de ses coûts de près de 13% l'an prochain pour le TGV, SNCF Voyageurs décide de ne pas répercuter l'équivalent de cette hausse sur les prix payés par les voyageurs", expliquait le groupe dans un communiqué.

Les conditions d'échange et de remboursement également modifiées

Cette hausse moyenne s'appliquera aux tarifs professionnels, ainsi que sur les billets de première classe et les billets loisirs en seconde classe. Les abonnements Max Actifs et les forfaits sont aussi concernés.

Les conditions d'échange et de remboursement vont aussi connaître de petites évolutions. La gratuité pour l'échange ou le remboursement ne sera plus exigée à J-3 avant le voyage mais à J-6. Au-delà de cette période, des frais d'échange ou de remboursement sont demandés. À partir du 10 janvier, les tarifs passeront de 15 à 19 euros. Les modalités d'échange et de remboursement se feront dès février 2023.

