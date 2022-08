Rentrée scolaire : combien coûte une assurance scolaire ?

L'assurance scolaire couvre les accidents dont les enfants peuvent être victimes ou responsables à l'école. L’assurance scolaire est facultative pour les activités obligatoires qui font partie des programmes scolaires. Toutefois, elle est souvent demandée par les établissements scolaires. En effet, elle est obligatoire pour la participation aux activités proposées par l’établissement scolaire, comme la cantine, l’étude surveillée, les sorties ou les classes de découverte.

Selon un article du site spécialisé Dossier Famillial "le tarif d'un contrat d'assurance scolaire est fixé à l'année et librement par les compagnies d'assurance. Il dépend bien évidemment du niveau de couverture souhaité au travers des garanties". Ainsi, c'est donc le jeu de la concurrence qui entre en compte.

"Le prix d'une assurance scolaire démarre en général autour de 9 à 10 € par an et peut quadrupler pour atteindre jusqu'à 40 € annuel pour la souscription de plusieurs garanties", détaille l'article. Le coût de cette assurance reste le même quel que soit le niveau d’études de votre enfant. En revanche, l’assurance scolaire est individuelle : il est nécessaire de souscrire un contrat par enfant. Et ce "même si vous avez plusieurs enfants dans un même établissement', note le site spécialisé Réassurez moi.

Pour trouver l'assurance scolaire la moins chère, vous pouvez utiliser les comparateurs qui sont disponibles en ligne. Vous pouvez aussi décider d'opter plutôt pour une assurance 100% numérique. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à demander plusieurs devis pour comparer sereinement les différentes offres.

La rédaction de RTL.fr s'est renseignée auprès de plusieurs assurances pour connaître leurs prix. L'assurance spécialisée MAE (La Mutuelle assurance de l'éducation) explique que les tarifs varient selon la formule choisie et le niveau de protection. Par exemple, à la MAE, il y a 4 niveaux de protection adaptés aux besoins de l’enfant. Le tarif pour une assurance scolaire simple, qui couvre l’enfant durant ses activités scolaires et sur le trajet domicile-école est de 11,90 € par an. Soit l’équivalent d’1€ / mois. Pour une protection complète, étendue aux activités quotidiennes et aux loisirs 24h/24 tout au long de l’année, le tarif s’élève à 38,50 €. Chez Acheel, l'assurance scolaire peut se prendre comme une option dans son assurance habitation. Les prix s'échelonnent alors plutôt à moins de 13 euros par an.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info