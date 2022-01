Quelle est l'origine des soldes ?

En ce mercredi 12 janvier, c'est d'ouverture des soldes. L'occasion de rappeler quelle est l'origine de cette période tant attendue par les consommateurs pour faire des économies. Pour cela, direction le milieu du XIXe siècle, où Aristide Boucicaut, le futur dirigeant du grand magasin parisien Le Bon Marché est employé au Petit Saint-Thomas.

Un jour, il laisse tomber un kit de drap dans un cours d'eau et ce kit devient invendable. Il décide alors de la découper en plusieurs morceaux pour le vendre au rabais à la criée. Cela fonctionne très bien, les draps s'arrachent et c'est de là que vient le mot "solde", puisque à l'époque, il désigne en argot un bout d'étoffe non vendu.

C'est d'ailleurs de là que vient la masculinité du mot. Au XXIe siècle, le mot est défini dans le dictionnaire de l'académie française comme étant une "marchandise restant invendue et liquidée au rabais par le fabricant ou le marchand".