Prix de l'énergie : 25% des Français ont eu du mal à payer les factures de gaz ou d'électricité cette année

Crédit : Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Chaque année depuis 2007, le baromètre publié par le médiateur national de l'énergie est réalisé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats de cette année sont très intéressants puisque la plupart des indicateurs sont en hausse.



Aujourd'hui, 20% des foyers interrogés ont déclaré avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans leur logement. C'est 6 points de plus par rapport à l'année dernière. Au global cette année 6 français sur 10 déclarent avoir réduit le chauffage chez eux pour ne pas avoir à payer des factures trop élevées. Ce nombre a tout simplement doublé en 2 ans.



L'énergie n'a jamais autant préoccupé les français. Avec ce chiffre qui n'a jamais été aussi haut depuis l'existence de ce baromètre. 84% des interrogés se disent préoccupés vis-à-vis de leur consommation énergétique.

Pour 8 français sur 10, les factures d’énergie représentent même une part importante du budget là aussi c'est un chiffre record, jamais atteint depuis 2007. Les habitations restent encore aujourd'hui mal isolées. Par ailleurs, un tiers des français trouvent que leurs factures d'énergie ne sont toujours pas claires.

Quels sont les publics le plus en difficulté ?

Un chiffre est parlant : 25% soit 1 français sur 4 déclare avoir rencontré des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité cette année. C'est tout de même 7 points de plus que l'année dernière.

Ce sont les 18-34 ans qui sont les plus en difficulté pour régler la facture. Presque 1 sur 2 a du mal à payer cette année, alors qu'ils étaient déjà en difficulté en 2020. Mais ils sont aussi les plus touchés par la précarité énergétique. Selon le médiateur national de l'énergie, ils ont été encore plus frappés financièrement que les autres pendant la crise, ce qui peut expliquer des difficultés de paiement. Cette année encore, ils n'ont jamais autant limité leur chauffage pour faire des économies.