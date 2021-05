Prime Macron 2021 : plafond, modalités de versement… Ce qu'il faut savoir

publié le 19/05/2021 à 06:30

Annoncée le 15 mars dernier par Jean Castex, la prime "Macron" aussi appelée prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est renouvelée en 2021. Cette aide se veut être un coup de pouce pendant la crise sanitaire et permet de rehausser les salaires de certains Français.

Les entreprises pourront, comme en 2019 et 2020, verser en 2021 une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales dans la limite d'un plafond de 1.000 euros pour les salaires allant jusqu'à 3 Smic. Dans le cadre de la mise en avant des métiers dits "de deuxième ligne" pendant la pandémie (caissiers et caissières, employés du bâtiment, du transport routier...), ces professions seront prioritaires. Néanmoins, cette aide n'est pas obligatoire.

Par ailleurs, le plafond pourra être porté à 2.000 euros si l'entreprise ou la branche a signé un accord d'intéressement ou s'engage à des actions de valorisation des carrières des travailleurs, précise le ministère du Travail dans un communiqué du 28 avril.

La prime "Macron" sera versée jusqu'à début 2022. Les précisions sur les modalités de cette prime exceptionnelle pour l'année 2021 seront données lors de la parution des textes législatifs, indique le ministère de l'Économie.