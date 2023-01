Poids des bagages, choix du siège... Comment les compagnies aériennes low cost gonflent le prix des billets

Poids des bagages, choix du siège, changement... toutes ces options sont désormais payantes chez la plupart des compagnies low cost. Elles ont ainsi profité de la fin de l'épidémie de Covid-19 et le quasi retour à la normale des vols commerciaux pour ajouter des services et faire gonfler le tarif affiché du billet. Une manière pour elles d'engranger des recettes supplémentaires.

Par exemple, elles sont de plus en plus nombreuses à facturer les bagages en cabine, entre 2 et 30 euros. Et ça finit donc par coûter bien plus cher que prévu aux passagers.

"Ce changement s'est généralisé entre la fin 2021 et début 2022", a expliqué à RTL Guillaume Rostand, directeur du comparateur de vol Liligo.com. Auparavant, seule l'entreprise Ryanair faisait figure d'exception. Pour info, les compagnies ont engrangé près de 20 milliards d'euros de recettes, sur l'année 2021, grâce aux bagages en soute et en cabine.

