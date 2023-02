Plusieurs marques de yaourts rappelées pour risques de bouts de verre

De nombreuses marques de yaourts en verre font l'objet d'un rappel de produits. En cause : la fragilité des pots au niveau du col favorisant l'ingestion de bouts de verre par les consommateurs, signale le site gouvernemental Rappel Conso. Ces produits ont été vendus entre le 1er et le 22 février partout en France dans la plupart des grandes enseignes, comme Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Casino, Cora, Système U ou encore Leader Price.

Parmi les produits concernés : des yaourts au lait entier nature des marques La Laitière, Envia, Carrefour, Auchan, Delisse, Netto et Pâturages ; des yaourts à la vanille des marques La Laitière, Milsa, Casino, Auchan, Monoprix, Pâturages, U et Cora. Ainsi que des yaourts au citron des marques La Laitière, Envia, Casino, Auchan, Pâturages et U.

En raison des risques, les consommateurs ayant acheté ces yaourts sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente pour un remboursement. Et si l'enseigne refuse, vous devez vous adresser au service client de la marque et réclamer un bon d'achat.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info