Pass Navigo : comment obtenir l'indemnisation de 37,60 euros pour transports dégradés

Après la dégradation de la qualité de service observée entre septembre et décembre 2022 dans les transports publics franciliens, Île-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé, jeudi 9 février, que les détenteurs d'un pass Navigo bénéficieront d'une indemnisation.

"Nous avons décidé d'indemniser d'un demi-mois - soit 37,60 euros - tous les Franciliens ayant acheté trois forfaits mensuels sur les quatre derniers mois de 2022", a annoncé la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, lors d'une conférence de presse. Au total, 3,4 millions de personnes sont potentiellement éligibles à la mesure, a estimé IDFM.

Valérie Pécresse offre "un dédommagement inédit pour compenser ses mauvais choix", a réagi la cheffe des élus communistes de la région, Céline Malaisé, mettant en cause la baisse de l'offre de transport durant la période Covid ou l'ouverture à la concurrence sur le réseau de bus prévue pour 2025. "Ce geste [...] aura un impact budgétaire qui n'est pas maîtrisé à ce jour", a-t-elle ajouté.

Jusqu'à 112,80 euros d'indemnisation

Pour se faire rembourser, l'espace de dédommagement en ligne d'IDFM ouvrira le 14 mars. Il sera possible d'effectuer sa demande pendant un mois, en communiquant simplement son numéro de Pass Navigo ou des relevés bancaires prouvant les paiements.

En plus de cette indemnité exceptionnelle - d'un coût total de 60 millions d'euros - IDFM va verser à certains usagers des RER B et D, victimes de dysfonctionnements répétés sur leurs lignes, des indemnités pour une enveloppe globale de 7 millions d'euros. Quatre tronçons du B et un du D sont ainsi éligibles. Il suffit de présenter une attestation de domicile ou d'employeur prouvant l'utilisation régulière de ces axes et avoir acheté des titres de transport mensuels sur des périodes où la qualité de service était inférieure à 80%.

Pour trois mois à moins de 80% de régularité, chaque usager de ces lignes se verra rembourser un demi-mois de son titre de transport et pour six mois, ce sera un mois entier. Au total, les indemnités peuvent aller jusqu'à 112,80 euros en les cumulant.

