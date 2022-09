C'est un souvenir un peu salé de leurs vacances. Depuis leur retour de Turquie, un couple de l'Oise vit un véritable cauchemar. En effet, depuis début août, Bouygues Telecom leur réclame une facture de 12.516,69 euros. Cette facture exorbitante correspond aux deux lignes de Virginie et Djamel.



Le courrier picard recontextualise le déroulé des faits dans un article datant du 26 septembre. Virginie explique que le couple a reçu un appel d'un chargé de comptes de la part de Bouygues Telecom entreprises pour des consommations internet. Ce dernier parlait alors d'une facture de 8.000 euros hors taxes.

Au final, c’est une facture de 12.516,69 euros qui est présentée au couple pour ses deux lignes professionnelles, pour lesquelles ils déboursent mensuellement 139,90 euros d’ordinaire. Un montant qui met en danger l’équilibre économique de la microentreprise spécialisée dans la garde d'enfants.



Capital ajoute la réponse de Bouygues Telecom qui nie toute erreur et affirme que la facture "correspond à la tarification des communications effectuées conformément aux forfaits et options souscrits". "L’utilisateur de la ligne a été alerté par pas moins de 10 SMS : un premier lors de sa connexion au réseau local à l’étranger, puis 9 SMS d’alerte à chaque franchissement de seuil de communications, de 50 Mo à 5 Go", assure l'opérateur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info