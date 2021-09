Noël 2021 : faut-il acheter ses cadeaux dès maintenant ?

Hausse du prix des matières premières, pénuries de jouets, transports saturés... autant de facteurs qui pourraient nous pousser à acheter nos cadeaux de Noël beaucoup plus tôt que les autres années.

"Le contexte sur cette fin d'année est complexe", explique Magali Bocciarelli, directrice des achats et du marketing de l'offre de Ludendo La Grande Récré. Un constat partagé par Patrick Jocteur Monroziet, directeur du pôle client de King Jouet, qui affirme que "cette année, la situation est atypique en raison de la reprise économique beaucoup plus forte."

Les raisons sont multiples, mais toutes liées à la pandémie. Même si la vie commence à redevenir quelque peu normale, l'épidémie ralentit toujours l'activité des fabricants, notamment en Asie. En Chine, l'activité des ports est au ralenti, ce qui pose donc problème pour les transferts de jouets vers l'Europe, d'où la pénurie. Un cercle vicieux est en train de se mettre en place concernant les jouets de Noël : ils seront plus rares, et donc forcément plus chers.

Depuis juillet-août, on est en tension Magali Bocciarelli (La Grande Récré)

Si des pénuries sont annoncées, cela ne sert à rien de paniquer. Vous pouvez quand même prendre le temps avant de vous précipiter dans les rayons des jouets : "En tant que maman, je vais m'y prendre la première quinzaine de novembre pour être sûre" confie Magali Bocciarelli, tout en affirmant qu'il ne faut "pas tarder non plus". Même son de cloche pour Patrick Jocteur Monroziet, qui estime qu'il y "a encore un peu de temps."

Cela semble plus facile pour les plus petits. Alors qu'ils ne sont pas forcément en âge de choisir leurs cadeaux de Noël, ce sont les parents qui décident à leur place. Moins de risque donc d'être déçu lors de l'ouverture des cadeaux de Noël si tel ou tel jouet n'est pas présent, en raison d'une rupture de stock. Mais aucun doute : "Il y aura des jouets sous le sapin", conclut le directeur du pôle client de King Jouet.