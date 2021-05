Max Havelaar va se lancer dans le commerce équitable "français"

publié le 07/05/2021 à 14:41

Achetez-vous parfois des produits du commerce équitable ? Apparu il y a près de 30 ans sur les paquets de café venus d'Amérique centrale, le label "équitable" concerne désormais la banane, le chocolat, le thé et bientôt des produits français : du lait et des céréales. Le numéro 1 du secteur Max Havelaar a annoncé cette semaine qu'il se lançait dans le commerce équitable "français".





Il n'y a pas que des petits producteurs pauvres à l'autre bout du monde, mais un tiers des paysans français vivent avec moins de 300 euros par mois et donc Max Havelaar qui est une entreprise qui certifie le commerce équitable, qui va contrôler sur place, vient d'annoncer qu'elle allait travailler avec des producteurs français de lait du Poitou-Charentes et de céréales dans le Gers.

Le commerce équitable garantit un revenu plus élevé pour le producteur. Alors qu'au cours mondial, le kilo de café est payé 2 dollars, le café équitable est payé 60 centimes de plus et à cela s'ajoute une prime collective à la coopérative pour financer des projets sociaux, construire une école, un cabinet de dentiste, un centre médical dans les villages de producteurs extrêmement pauvres.

Pas plus cher pour le consommateur

Mais cela ne coûte pas plus cher au consommateur. Les marques qui proposent du café équitable réduisent leurs marges pour vendre plus. Donc ce n'est pas plus cher. Le Covid a d'ailleurs boosté les ventes du commerce équitable, il y a une vraie tendance de gens qui veulent donner du sens à ce qu'ils achètent. En plus, quand vous êtes en télétravail, vous buvez du café chez vous.

Malongo le numéro un du café équitable, a vu ses ventes grimper de 50% lors du premier confinement. La boite en fer ronde, "les petits producteurs", de Malongo, c'est la 2e référence de café vendue en France ! Après "Carte noire".

En France, le plus gros marché, c'est la banane : 12% de toutes les bananes vendues en France sont équitables. Ensuite 5% des ventes de café ou de cacao d’Amérique du sud ou d’Afrique et donc bientôt des produits du Gers et de Charente.

Aider les agriculteurs isolés

Au Mexique, le prix plus élevé payé aux producteurs permet de financer des dispensaires, des cabinets dentaires. Mais en France, Max Havelaar va travailler avec 5 coopératives et la prime leur servira à aider des agriculteurs isolés, par exemple à trouver un remplaçant de temps en temps pour pendre de vacances, à financer une certification pour passer en bio, ça coûte cher, donc des actions sociales un peu différentes.

Ce lait et ces céréales français pour être labellisé Max Havelaar devront être mélangées à des produits du sud. Donc il y a aura des biscuits aux céréales françaises avec des pépites de cacao d'Afrique, des yaourts avec du lait de Charente parfumés au café du Mexique, l'idée est d'aider les paysans du nord en aidant ceux du sud.