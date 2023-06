Mais pourquoi les Italiens lancent-ils une grève des pâtes ?

Un étrange mouvement social. Les associations de consommateurs transalpines ont exhorté leurs adhérents et au-delà, tous les ménages italiens, à ne plus acheter de pâtes dans le commerce à compter du 22 juin, jusqu’au 30 juin. Un vrai sacrifice pour nos voisins, qui sont les plus gros consommateurs de pâtes du monde, avec 23 kilos par personne et par an. Les fans qui ne pourraient cesser leur consommation sont incités à fabriquer eux-mêmes leur fusilli, spaghetti et autres tagliatelles.

Le prix est à l'origine de ce mouvement. Le prix des pâtes a bondi de 20% en Italie, tout comme chez nous, 21% en France sur un an, 22% en Allemagne et 27% au Royaume-Uni. Surtout, il ne baisse pas suffisamment alors que la matière première, principalement du blé canadien, a vu son cours chuter de presque moitié depuis le plus haut de la fin 2021, où les conditions climatiques en Amérique du Nord avaient provoqué une flambée.

Il y a bien eu un petit redémarrage des cours récent au moment de l’explosion du barrage en Ukraine, mais rien de commun avec il y a deux ans. Et les consommateurs ne voient toujours pas dégonfler les étiquettes.

Les industriels profitent-ils de l'inflation ?

Les industriels ne jouent pas le jeu, selon les représentants des consommateurs, qui en appellent à l’autorité de la concurrence italienne, soupçonnant un cartel qui mettrait en cause Barilla et ses concurrents. Les industriels se défendent, expliquant que le blé n’est pas le seul ingrédient du plat fétiche des Italiens, il y a aussi l’énergie, l’emballage, le transport, les salaires, toutes choses qui ont évidemment aussi augmenté. La controverse illustre bien la nature très particulière de l’inflation dans l’alimentaire qui frappe l’Europe.

Elle est tirée davantage par les profits des entreprises que par les salaires, pour la première fois. D’habitude, dans les périodes d’inflation, les entreprises sacrifient leurs marges bénéficiaires pour continuer à vendre, alors qu’elles sont obligées d’augmenter les salaires et de payer plus cher les matières premières. Cette fois-ci, c’est le contraire. Non seulement elles préservent leurs bénéfices, mais elles profitent de l’inflation pour monter encore davantage leur prix, c’est-à-dire pour augmenter les marges. C’est ce que les économistes appellent la "greedflation", du mot anglais greed qui veut dire cupidité.

C'est particulièrement le cas dans l’alimentaire et l’hygiène, les produits de grande consommation. Il n’y a qu’à voir les profits solides de Coca-cola, Procter et Gamble ou Nestlé pour comprendre qu’ils ne sont pas à plaindre. Selon les calculs de la banque centrale européenne, l’augmentation des profits pourrait expliquer les deux tiers de l’inflation alimentaire en Europe.