Les salades "Feuille de chêne" de la marque "Notre jardin" vendus par sachet de 125g font l'objet d'un rappel depuis ce mercredi 20 juillet. Cette indication concerne les ventes sur tout le territoire français. Le distributeur principal de ces produits est E.Leclerc. Ces salades ont été commercialisées entre le 5 juillet 2022 et le 13 juillet 2022.

La présence de Listeria Monocytogenes a été repérée dans plusieurs de ces références. Le site gouvernemental "rappel conso" indique que les clients concernés par un tel achat doivent rapporter le produit au point de vente et contacter le service consommateur.

Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir.

Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.

