Des croquettes Purina concernées par un rappel

Les gammes de croquettes "Purina Original Kitten 1 à 12 mois, Riche en Poulet" "Purina PRO PLAN Sterilised Adult 1+, riche en saumon" et "Purina Junior de 1 à 12 mois, élaboré avec du poulet sélectionné", destinées à l'alimentation des chatons, fait l'objet d'un rappel. La présence de traces éventuelles d'un résidu (2-CE), issu du traitement d'eau utilisé par un des fournisseurs d'ingrédients de Purina, a été détectée, rapporte Rappel Conso.

Les croquettes concernées par le rappel ont été vendues entre le 20 novembre 2021 et le 13 avril 2022. Les paquets sont de 400 grammes, 3kg et 10kg. Si vous êtes en possession de ces lots, il est recommandé de les jeter et de surveiller l'état de santé de votre chat.

Purina indique que ce rappel est effectué "par mesure de précaution". "C'est après des échanges avec les Autorités françaises, qu’il a été décidé d’effectuer ce retrait/rappel sur les lots présentant des traces du résidu (2-Chloroéthanol) provenant de cet ingrédient juste au-dessus de la limite de détection", explique la marque à RTL.



Purina assure que "que la consommation des lots concernés sur une période courte de quelques semaines (si concerne lot PURINA ONE®) / mois (si concerne lot PURINA® PRO PLAN®) n’impacte pas la santé du chat". Selon la marque, "la quantité de résidu trouvée dans ces lots est 200 fois inférieure" à ne pas dépasser.

Plusieurs cas d'intoxications violentes, accompagnées de diarrhées et d'un cas d'hypothermie, ont été comptabilisés dans des refuges près de Rouen et dans la Somme. Plusieurs chatons seraient décédés après avoir consommé les croquettes Purina. La marque assure auprès de RTL que son service consommateurs est en contact avec l'une des associations qui a alerté les médias. "Tout comme elle, nous voulons comprendre la situation, aussi nous lui avons proposé de prendre en charge une analyse des tissus / l’autopsie de l’animal décédé, qui serait réalisée par un laboratoire indépendant français".



"Nous tenons à présenter nos excuses aux consommateurs pour les désagréments occasionnés par ce retrait/rappel, et à leur assurer que la qualité et la sécurité de nos produits restent notre priorité absolue", conclut la marque, qui indique qu'elle recontacte "systématiquement" les propriétaires de chats inquiets "pour répondre au mieux à leurs interrogations et leur apporter les meilleurs conseils".

