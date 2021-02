et AFP

publié le 09/02/2021 à 17:46

Un jeune homme de vingt ans s'est suicidé, persuadé d'avoir subi de très grosses pertes sur le site de courtage en ligne Robinhood le 12 juin 2020. Il s’appelait Alex Kearns et son compte affichait un solde négatif de plus de 730.000 dollars

Sa famille a déposé plainte lundi 8 février contre la société où le jeune homme achetait et vendait des options, des produits financiers assez complexes et hautement spéculatifs.

La plainte déposée par les parents devant un tribunal de Santa Clara, en Californie, dénonce notamment "les tactiques et la stratégie agressive employées par Robinhood pour attirer les investisseurs inexpérimentés et non avertis, comme Alex, pour qu'ils prennent de gros risques avec l'attrait de bénéfices alléchants". Mais selon le document, le jeune homme ne devait pas cet argent. Il était trop inexpérimenté pour comprendre le relevé envoyé par Robinhood.

Il a essayé de contacter 3 fois le service client mais sans succès

Alex Kearns a pourtant bien cherché à contacter le service client de Robinhood trois fois en quelques heures mais il n'aurait reçu que des réponses automatiques. Il s'est alors retrouvé dans un état de "panique complète", évoque alors la plainte. Le jeune homme était persuadé qu'il devait rembourser l'intégralité de la somme évoquée par Robinhood, explique le Figaro.



Dans un message transmis à l'AFP, une porte-parole de Robinhood affirme que la société a été "dévastée" par le décès du jeune homme et a assuré avoir par la suite amélioré son offre, notamment en apportant plus de conseils. "Nous restons déterminés à faire de Robinhood un lieu pour apprendre et investir de manière responsable", a affirmé la porte-parole.