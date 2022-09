INVITÉ RTL - Économies d'énergie : "C'est à vous de jouer, les Français", lance RTE

La France traverse la pire crise énergétique qu'elle ait connu depuis ces cinq dernières années. Mercredi 14 septembre, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé le plan de bataille du gouvernement afin de tenir cet hiver, alors que le risque de coupure de courant reste possible.

"On a fait des études sur tout un tas d'hivers possibles et, dans l'énorme majorité des cas, on envisage que, quelques jours pendant l'hiver, il pourrait y avoir des tensions", explique Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, invité sur RTL. "Entre zéro et cinq jours, sur six mois d'hiver", rassure-t-il néanmoins.

"S'il y a des moments de tension, cela veut dire qu'on manque d'énergie, qu'il peut y avoir des coupures, sauf si les Français font des gestes. On va prévenir les Français trois jours avant pour leur dire : 'Dans trois jours, le système électrique va être tendu, on manquera d'énergie, on n'a pas assez de production, donc il faut jouer sur la consommation'".

"Les jours d'Ecowatt rouge, il faut faire un geste supplémentaire"

Afin de prévenir les Français d'éventuelles tensions, "on a développé le système d'Ecowatt". Celui-ci va se traduire par des feux de signalisation : Vert, pas de problème. Orange, système électrique tendu, attention aux gros appareils voraces en énergie. Rouge, système très tendu, indispensable de réduire la consommation.

"Maintenant, c'est à vous de jouer les Français. Et quand je parle des Français, ce ne sont pas que les ménages", souligne Xavier Piechaczyk. Pour les entreprises comme pour les ménages, le premier poste de consommation sur lequel ils peuvent jouer reste le chauffage. "Dans les entreprises, il ne faut pas chauffer le matin, lorsque ça commence à être assez tendu. (…) De manière générale, il ne faut pas passer 19°C. Les jours d'Ecowatt rouge, il faut faire un geste supplémentaire".

