Inflation : pourquoi la Bourse de Paris bat-elle des records en pleine crise ?

C'est du jamais vu, le CAC 40 a dépassé ce vendredi matin les 7.500 points, un record qui peut surprendre évidemment, alors que les Français ont le sentiment d'être englués dans une crise économique. L'explication, c'est d'abord l'effet d'entraînement de LVMH. Le groupe de luxe a publié des résultats historiques au premier trimestre de cette année : plus de 21 milliards sur trois mois, en hausse de 17% sur un an.

Le groupe profite de la reprise du tourisme aérien avec des ventes en duty free et du redémarrage de la Chine. C'est la plus grosse capitalisation boursière européenne et ça entraîne dans son sillage toutes les valeurs du luxe, Hermès qui a aussi connu un trimestre exceptionnel, ou encore Kering. Le retour de la Chine profite aussi aux entreprises qui sont très présentes là-bas : EssilorLuxottica, Pernod Ricard, L'Oréal...

Ce qui est intéressant, c'est que le CAC 40 est assez atypique. Quand on regarde d'ailleurs les autres bourses européennes, nos voisins ne progressent pas autant. On ignore pour l'instant, en tout cas dans les marchés français, la plupart des signaux un peu plus inquiétants sur l'économie qu'on connaît en ce moment. L'OFCE a dit jeudi que l'inflation ne baisserait pas en France cette année, le FMI estime que la croissance mondiale sera sans doute moins soutenue que prévu en 2023....

Bref, tout n'est pas rose dans l'économie, mais ça ne se traduit pas sur le CAC 40 pour l'instant. Il y aura sans doute des corrections dans les mois qui viennent, mais ça démontre aussi à quel point on a besoin d'entreprises comme LVMH pour tirer le marché financier et l'économie française.

