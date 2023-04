ÉDITO - Siège de LVMH à Paris envahi : le plaidoyer de Martial You

Après le siège du groupe de gestion d’actifs BlackRock la semaine dernière, des opposants se sont introduits ce jeudi 13 avril dans les locaux parisiens de la société de luxe de Bernard Arnault.



Vous avez remarqué, hier, ce parfum de révolution ? Hier, les sacs Vuitton avaient l'odeur de l'essence et le cuir des mallettes était imprégné de la sueur et du sang des travailleurs. Il faut arrêter avec cette mythologie d'ultra-gauche qui fragmente la France pour rien. Cette furie anti-riches finit même par desservir ceux qui se battent depuis des semaines (en faisant une croix sur une partie de leurs salaires) pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. L'assaut contre le siège de LVMH, Avenue Montaigne, c'est ça qui est indécent par rapport au combat des syndicalistes.



C'est le symbole LVMH, Bernard Arnault, première fortune du monde qui est attaqué. Tout n'est que symbole, je sais bien, mais on a le droit de réfléchir deux secondes avant de tirer à boulet rouge sur une des entreprises que le monde entier nous envie. C'était amusant d'ailleurs hier parce que LVMH était partout en filigrane dans l'actualité économique et sociale. Et si on regardait au-delà du nuage de fumigènes rouges dans le magasin assiégé, on se rendait compte du poids majeur de ce groupe dans notre économie.

LVMH, le plus gros recruteur de l'industrie du luxe

Le CAC 40 est en train de battre des records. Il fait mieux que tous les indices boursiers européens et s'approche de son record absolu des 7500 points. Pourquoi ? Parce que LVMH a publié un chiffre d'affaires record au 1er trimestre et qu'il entraine tout le secteur du luxe. C'est ce secteur qui sauve (un peu !) notre commerce extérieur.



Si Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas parce qu'il a un gros livret A. C'est parce que sa fortune est calculée par rapport à la santé de son entreprise. Et c'est ce qui a permis aux 27.000 salariés du groupe qui gagnent moins de 5.000 euros par mois de toucher une prime comprise entre 1.000 et 1.500 euros. LVMH, ce sont 200.000 salariés dans le monde et 3.500 offres d'emplois, cette année, en France.



La fondation Louis Vuitton est aussi un gros mécène pour l'art. L'art, c'est le rayonnement français. Basquiat X Warhol, une des plus belles expos du moment à Paris, c'est à la Fondation Louis Vuitton. Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame-de-Paris. Bernard Arnault avait été un des premiers à annoncer un don de 200 millions pour sauver la cathédrale. Alors effectivement, les dons permettent aux fondations de payer moins d'impôts, mais pas seulement. Sincèrement, avoir honte (comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon) de compter l'homme le plus riche du monde parce que son entreprise est florissante, c'est mettre sa colère dans le mauvais jerrican.



