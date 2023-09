Inflation : malgré la baisse des tarifs du blé, pourquoi le prix de la baguette ne devrait pas bouger ?

La récolte de blé a été bonne cette saison, supérieure même à la moyenne des cinq dernières années. Le prix du blé est d'ailleurs pratiquement revenu à ce qu'il était avant la guerre en Ukraine. Il avait doublé au printemps 2022, ce qui avait alimenté l'inflation. Alors, va-t-on voir la différence sur le prix des pâtes ou du pain ?

Une certitude : les prix ne redescendront jamais au niveau d'avant la guerre en Ukraine. Celui des pâtes devrait baisser un peu, les fabricants se sont engagés auprès du gouvernement. Si on regarde notre panier RTL, on constate depuis le printemps une baisse de 6%. Mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin, car les salaires ont augmenté de 10%, tout comme l'énergie ou les emballages. Les boulangers, eux, sont catégoriques : la hausse va peut-être s'arrêter, mais il n'y aura pas de baisse.

Dans une baguette, le blé correspond à moins de 10% du prix. Tout le reste a flambé, la levure a même doublé en un an. Donc le prix du pain, qui a augmenté ces derniers temps de 6 à 9%, ne baissera pas. La baguette coûte entre 0,90€ et 1€, la tradition entre 1,20€ et 1,40€, et ça ne devrait pas bouger.

