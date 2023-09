Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour réussir son intérieur style vintage

Le style vintage remet au goût du jour meubles et accessoires de l'époque de nos parents. Né dans les années 1990,

ce style, qui vient de la mode, s'approprie le terme pour les tenues des grands couturiers du passé. Le vintage est ensuite apparu dans la déco et le design pour qualifier toute pièce qui date d'après 1940 et qui a au moins 20 ans.

Le vintage a le mérite de mêler les époques et les matières. Il est inspiré des années art-déco, du style d'après-guerre, dans le style "pop" des années 1960. Il donne une ambiance chaleureuse et accueillante. Les couleurs pastel comme bleu lavande, beige sable ou rose délavé sont des couleurs optimales pour ce style, qui s'intègrent dans nos décorations contemporaines sans les dénaturer.

Le bleu pétrole se marie avec le pastel et rehausse l'intérieur d'une pièce. Pour accompagner ces beaux teints, pensez à placer des matériaux et du mobilier adéquats dans votre salon : des carreaux de ciment ou du bois, matière indémodable, feront très bien l'affaire. Au niveau du mobilier, privilégiez des canapés et fauteuils en cuir, un buffet en enfilade, ainsi que des tables et des chaises en formica. De plus, des canapés et des fauteuils en cuir sont idéaux.

L'esprit du vintage est de tout récupérer et de ne rien jeter. C'est une tendance qui prend source dans la modernité, la décoration colorée et le mobilier aux bouts arrondis comme le feutre, le cuir, le bois, le métal. Pour habiller les murs, le papier-peint à divers motifs géométriques revient à la mode pour un salon chic, confortable et surtout coloré.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info