Immobilier : Stéphane Plaza donne ses astuces pour décorer votre intérieur dans un style industriel

Trouver son style de décoration intérieure n’est pas toujours facile. Il existe différents types de décoration : style moderne, scandinave, contemporain, minimaliste… et industriel. Sur RTL, Stéphane Plaza livre ses conseils afin d’agencer son logement en respectant l’esprit du style industriel.

Tout d’abord, le style industriel, qui provient du New York des années 1930 – 1960, a une certaine "âme", comme nous explique Stéphan Plaza. Issu à l’origine d’anciennes usines, le bâtiment pourrait avoir un sol en béton, des dalles en vinyle ou encore un parquet vieilli. Ajoutez à cela de grandes fenêtres et des tuyauteries apparentes, on se croirait comme projeté dans le passé de l’outre-Atlantique.

Au niveau du mobilier également, c’est un voyage dans le temps. Table en bois, meubles chinés ou en métal, et canapés en cuir vieilli ou similicuir feront l’affaire. Le tout avec un fond gris, et des meubles colorés qui se marient parfaitement avec leur environnement. Il faut aussi prendre en compte la lumière, qui va mettre en valeur la pièce. Des lampes, des suspensions à métal et des ampoules éclaireront parfaitement l’horloge XXL en métal, le tapis à motifs géométriques et les verrières recommandées par Stéphane Plaza.

