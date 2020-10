publié le 21/10/2020 à 14:24

De nombreux secteurs sont touchés par la crise sanitaire. On parle souvent de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de la culture mais l'habillement connaît également de grandes difficultés. Gap, l'enseigne de vêtements, pourrait fermer tous ses magasins en Europe. L'annonce a été faite mardi 20 octobre aux salariés.

Les 500 salariés français ont reçu un SMS en fin de matinée leur demandant de se connecter à une conférence téléphonique dont le thème était "une mise à jour des activités de Gap Europe" à 15h30. À l'heure convenue, un message enregistré par le président de Gap, en anglais et traduit en français, a été diffusé. Selon plusieurs salariés contactés, qui ont pu écouter cette conférence, il a expliqué que la marque envisage la fermeture de ses magasins en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie pour le milieu de l'année prochaine. Une information également diffusée dans un communiqué publié sur le site de la marque.

À la suite de cette annonce, les employés n'ont aucun moyen de poser des questions et sont sous le choc de cette annonce inattendue. À 16h30, sur le même modèle, un message enregistré cette fois par la directrice France de Gap vient apporter des précisions, et se conclut, selon plusieurs employés par cette phrase : "Il ne faut pas baisser les bras, continuez à vendre".

Les syndicats n'ont pas été consultés en amont et ont appris en même temps que tout le monde ce projet de fermeture. "On ne réalise pas, on a pas dormi de la nuit" explique une salariée ce matin à RTL. "C'est une claque, le choc total" renchérit une autre toujours sous couvert d'anonymat. "Certains sont en vacances, d'autres ont 10 ans d'ancienneté et on apprend notre probable licenciement par un enregistrement" se désole un autre. Contacté par RTL, Gap n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.