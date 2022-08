Cartable, règle, stylo, classeur, cahier ... La liste des fournitures scolaires indispensables aux enfants pour la rentrée est parfois très longue. Avec l'inflation galopante que connaît actuellement la France, ces courses peuvent coûter très cher aux familles. En 2021, l'association Famille de France chiffrait le coût de la rentrée scolaire à 199,64€ en moyenne pour un élève de 6e. Un coût conséquent que l'on peut alléger à l'aide de quelques astuces.

Il faut savoir que la moitié du budget est souvent consacré à proprement parler aux fournitures scolaires. Il y a ensuite environ un quart du budget qui est réservé à la papeterie. Puis le dernier quart est consacré aux articles de sport. Attention, il est nécessaire d'ajouter à ce budget les frais d'assurance scolaire, de transports, et de cantine.

1. Le réemploi séduit de plus en plus

C'est une tendance qui se généralise dans de nombreux domaines aujourd'hui. Le vintage et la réutilisation d'ancien objet émerge dans la mode, mais aussi l'ameublement et les appareils électroniques. Alors pourquoi ne pas adopter la seconde main pour acheter vos fournitures scolaires ?

Le site le plus étoffé reste le fameux Le Bon Coin, sur lequel les parents peuvent chiner des fournitures proches de chez eux, vendues par des particuliers qui souhaitent s'en débarrasser à moindre coût. Mais d'autres applications telles que Rakuten, Beebs ou alors Geev, permettent même de faire des dons et échanges d'objets dont on ne se serre pas.

À noter qu'en plus de faire un geste pour votre porte monnaie, vous faites aussi un geste pour la planète. Réutiliser plutôt que jeter permet de moins produire et donc d'émettre moins de CO2.

2. Revendre ses anciennes fournitures

Plusieurs grandes enseignes de supermarchés jouent la carte du réemploi aussi. Pour alléger votre porte monnaie, elles vous proposent d'échanger vos anciennes fournitures contre des bons d'achat. Ainsi, vous pouvez rapporter un ancien cartable et en échange, vous recevez un bon de réduction.

Cette année, Auchan propose par exemple 20€ en bons de réduction pour la reprise d’un cartable. "Les coupons offerts seront répartis comme suit : 2 bons de 10€ à valoir dès 50€ d’achat du mercredi 29 juin au dimanche 14 août 2022", indique le site. D'autres offres sont aussi à retrouver chez Leclerc et Casino.

3. Les points de collectes solidaires

On les connaît tous et toutes sans vraiment savoir les situer. Aujourd'hui, il y a de nombreux points de collectes partout en France. Le principe est simple : les personnes qui veulent se débarrasser d'un objet viennent le déposer dans les infrastructures organisées par des associations. Ces lieux sont nommés "points de collecte solidaire".



Concrètement, vous pouvez vous rendre dans un point de collecte tenu par La Croix Rouge, Emmaüs ou Initiative précarité. Les centres communaux d'Action Sociale effectuent chaque année des collectes afin d'aider les familles les plus précaires à fournir tout ce dont leurs enfants ont besoin pour la rentrée.

4. Faire des commandes groupées

Si vous vous entendez bien avec d’autres parents d’élèves, ça peut être l'occasion parfaite pour acheter ensemble les fournitures scolaires de vos enfants. Vendus en gros, les cahiers, stylos et autres classeurs coûtent bien moins cher, ce qui vous permettra de réduire considérablement la facture. Si vous ne voyez pas avec qui partager ces frais, pas d’inquiétude : rapprochez vous des associations de parents d’élèves, comme la FCPE, qui organisent des commandes groupées.

