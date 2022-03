EJP-EDF : les astuces pour réduire sa consommation d’électricité sur les jours pleins

En tout, le système EJP (effacement jour de pointe) se déclenchera onze fois durant ce mois de mars. Bien qu'il ne soit plus proposé à la vente, ce système concerne encore de nombreux clients EDF. Si ces derniers bénéficient de tarifs avantageux pendant 343 jours par an, ce n'est pas le cas sur les 22 jours de l'année restants. Pour les personnes concernées, le prix habituel de l'électricité est de 0,1283€/kWh et de 0,9418€/kWh les jours EJP. Afin d'éviter de casser votre tirelire en ces jours pleins, voici quelques conseils pour limiter votre consommation d'électricité.

Pour savoir quels jours sont EJP, il faut se connecter sur le site d'EDF ou se renseigner sur une page Facebook créée à cet effet. Les jours pleins ne sont annoncés que la veille pour le lendemain, il est donc important de se tenir informé pour ne pas avoir de surprise à la lecture de la facture d'électricité.

La hausse des tarifs est appliquée de 7h à 1h du matin le lendemain. Il faut donc limiter au maximum sa consommation d'électricité pendant la journée. Vous pouvez anticiper le chargement de vos appareils électroniques : branchez vos téléphones, tablettes, ordinateurs, montres connectée et écouteurs Bluetooth la nuit et débranchez les le matin. Ne pas avoir à les recharger de la journée permet de faire une économie significative si on prend en compte le nombre impressionnant d'appareils électroniques portables que nous avons aujourd'hui.

Vous pouvez aussi repousser le jour où vous utilisez vos appareils électroménagers. Décaler le jour de ménage vous permettra d'économiser l'électricité qu'auraient consommés vos lave-linge, sèche linge, fer à repasser, aspirateur…

Essayez d'éviter aussi les grands repas préparés maisons. Le four (électrique), les plaques (électriques), le mixeur, les robots cuiseurs ou même cafetière et bouilloire… Tous ces appareils sont très énergivores lorsqu'ils sont en marche. Vous pouvez donc anticiper et préparer les repas sur les tarifs préférentiels, que vous n'aurez plus qu'a réchauffer quelques secondes au micro-ondes. Et avec le retour les beaux jours, c'est donc aussi l'occasion de se préparer une bonne salade qui n'aura nécessité de brancher aucune prise.

Si vous passez une journée pleine chez vous, évitez d'utiliser votre télé ou votre box. Cette journée est l'occasion de se plonger dans un livre ou de passer un long moment dehors au soleil.

De manière générale, vous pouvez aussi débrancher tous les appareils que vous n'utilisez pas. Seul le réfrigérateur et le congélateur ne peuvent pas se débrancher facilement. Pour le reste, débranchez vos lampes, télévisions et toutes vos multiprises. Vous pouvez aussi éteindre les prises directement sur votre compteur électrique si elles sont trop difficiles d'accès. Ces habitudes peuvent être bonnes à prendre y compris pour les jours à tarifs normaux.