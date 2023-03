ÉDITO - Pourquoi la Banque centrale européenne a pris le risque de relever ses taux ?

Alors que la crise bancaire couve toujours à la bourse, la banque centrale européenne a fait hier un coup de théâtre. Le cours des valeurs bancaires s’est péniblement stabilisé hier, après la forte chute des jours précédents. Mais une nouvelle banque américaine, First Republic, a dû être sauvée à coup de dizaine de milliards, tandis qu’en Europe, Crédit Suisse attend d'être repris par un concurrent, on parle d’UBS.

Et pourtant, la banque centrale européenne, garante de la stabilité du système financier sur le continent, a pris le risque de monter une nouvelle fois des taux d’intérêt, et pas à moitié, +0,5%, pour les porter au plus haut depuis 2008, à 3%. Le tout au nom de la lutte contre l’inflation.



C'est risqué, parce que ça fragilise encore davantage les banques, dans un climat explosif. Ça les éprouve de deux façons. Un, des taux plus élevés, ce sont des emprunts plus chers, donc une économie qui ralentit. Donc des faillites supplémentaires, c’est-à-dire des crédits non remboursés, qui affaiblissent les comptes des banques. Il y aura moins d’inflation, d’accord, mais aussi moins de croissance, et ça n’est pas bon pour les banques. Deux, ça fait baisser le cours des obligations que détiennent les banques, dans leurs réserves financières, qui du coup s’amoindrissent. Ça fait donc des trous dans leur matelas de sécurité.

L'inflation risque de plomber la croissance

L’argument de fond de la Banque centrale européenne, c’est la hausse des prix qu’il faut contrer, parce qu’elle mord sur le pouvoir d’achat et qu’elle risque de plomber la croissance. Le mandat de la BCE, c’est de maintenir la stabilité des prix. L’argument est porté surtout par les pays du Nord de la zone euro, l’Allemagne, les Pays-Bas, qui subissent une inflation plus élevée, et qui sont plus hostiles par culture à la hausse des prix.

Mais il y a un autre argument, de circonstance celui-ci : montrer qu’on n’a pas peur. Renoncer à monter les taux d’intérêt, alors que la BCE l’avait annoncé, c’était avouer que les responsables économiques ont peur de la crise financière. Les monter, c’est afficher sa confiance dans le système bancaire européen.

Dans cette décision, il y a un côté risque. Si on était au poker, on appellerait ça du bluff. Ça révèle la nature fondamentale du face à face entre les banques centrales et les marchés financiers, dans les périodes de crise : il est psychologique. Le seul vrai socle de la finance internationale, de la banque, de tous les métiers de l’argent, de l’économie elle-même, c’est la confiance, pas la technique. En poursuivant son programme de hausse des taux, la BCE cherche à inspirer confiance, pour contrer la méfiance qui gagne. Elle voudrait en fait reprendre l’ascendant sur les marchés financiers, qui sont comme des drogués attendant leur dose d’opium pour apaiser leur douleur.



En 2008, juste avant le déclenchement de la crise financière, la BCE avait aussi augmenté ses taux d’intérêt, à contretemps. Elle avait dû faire marche arrière immédiatement. En 2011, idem, juste avant l’aggravation de la crise de l’euro. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le bluff n’a jusqu’ici pas vraiment réussi à notre banque centrale.



