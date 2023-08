Dans les grandes surfaces ou dans les librairies, impossible de les rater, on les trouve partout. Et pourtant, ces compagnons de vacances sont une particularité française, vous aurez beau chercher dans les autres pays, vous n'en trouverez nulle part ailleurs sous ce format là.

Sur le podium, en tête des ventes, vous avez l'incontournable Passeports, créés en 1976, du groupe Hachette, suivi par Nathan Vacances, et en numéro 3, les Cahiers de Vacances Magnard, l'historique, le premier-né, inventé par Roger Magnard, un papetier marié à une institutrice, qui a eu l'idée de les proposer aux enfants pour les premiers congés payés en 1936.

Aujourd'hui, les cahiers de vacances coûtent autour de 6 euros, et génèrent 29 millions d'euros de chiffre d'affaires, selon l'institut GFK. Ils plaisent surtout parce qu'ils sont ludiques. Ce n'est pas un cahier de soutien. Les enfants révisent mais s'en rendre compte. Les cahiers de vacances, c'est aussi un partage entre les générations pendant les vacances. En réalité , les 3/4 des enfants ne les finissent pas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent confiant et détendu à la rentrée.

Les cahiers de vacances évoluent un peu chaque année. Dès la maternelle, vous trouvez des cahiers de vacances à l'effigie des personnages préférés des enfants : Disney, Pat Patrouille, Mon Tchoupi Vacances ou encore Miraculous Lady Bug. Il y a aussi des cahiers de vacances Enigmes à résoudre et des cahiers de vacances écoresponsables, Vacances Vertes, avec de l'encre non polluante et une couverture compostable.

Il n'y a pas que les enfants qui ont droit à leurs cahiers de vacances. Ceux pour adultes connaissent un succès fou. Les ventes ont doublé depuis le Covid, pour atteindre 370.000 exemplaires l'an dernier. Gallimard présente aussi pour la première fois un cahier d'activité littéraire pour les vacances. Hélène Firquet, la directrice éditoriale vous demande par exemple de retrouver le titre d'une œuvre d'Honoré de Balzac en résolvant une charade.

Des cahiers à faire tout seul, en famille en ou entre amis, pour se vider la tête tout en la nourrissant. C'est sans doute cela, le secret du succès des cahiers de vacances.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info