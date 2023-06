Il parcourt 37 millions de kilomètres grâce à un billet d'avion à vie

En 1990, la compagnie aérienne américaine United Airlines mettait en vente un "billet d'avion à vie". Le concept : payer une seule fois pour prendre l'avion autant que l'on veut. C'est Tom Stucker, un américain aujourd'hui âgé de 69 ans, qui a sauté sur l'occasion, pour un coût de 290.000 dollars.



33 ans plus tard, le sexagénaire estime avoir bien rentabilisé cet investissement : il est monté à bord de 12.000 vols et visité une centaine de pays. Rien qu'en 2019, l'Américain affirme avoir pris 373 vols en 365 jours, ce qui représente 2,5 millions de kilomètres en 1 an, le tout en économisant 2,5 millions de dollars. Avec tout ce temps passé dans les airs, l'Américain a pris des petites habitudes : il s'assied le plus possible sur son siège préféré, le siège 1B, toujours en première classe, où il a rencontré de nombreuses célébrités comme l'ancien président Barack Obama ou l'acteur Bill Murray.

Au total, Tom Stucker a fait 925 fois le tour du monde, et parcouru l'équivalent de 6 allers-retours sur la lune. Il a même déjà passé 12 nuits d'affilées dans les airs. Si cette année, le sexagénaire tente de ralentir un peu la cadence, il continue de parcourir le monde et n'a qu'un seul conseil à donner à ceux qui suivent ses aventures : devenir ami avec lui, pour être plus facilement surclassé en première classe !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info