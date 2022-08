Chaque année, le magazine Time Out dévoile le classement des meilleures villes du monde. Plus de 22.000 personnes ont été interrogées par le magazine pour l'année 2021-2022. Les critères pour élire les meilleures villes du monde sont vastes : la culture, la vie nocturne, la nourriture et l'esprit de communauté sont pris en compte. Le classement, sorti en juillet comprend 53 villes, qui possèdent un attrait indéniable. La liste de 2021 avait mis San Francisco sur le haut du podium. Cette dernière est reléguée à la 25e place.

Cette année, c'est la capitale de l'écosse qui arrive en première position. Édimbourg doit son succès à la richesse de son architecture, ainsi qu'à ses monuments historiques. Cela fait d'Édimbourg une des plus belles villes à explorer à pied. "C'est progressif et toujours accueillant pour tous les groupes", rapporte le magazine.

Chicago figure en deuxième place, appréciée pour sa nourriture et ses boissons. Ses spots, son sens de la fête et ses clubs historiques, n'ennuient jamais les habitants et les touristes. Medellin en Colombie se hisse sur la troisième marche du podium. Connue comme la ville du printemps éternel, Medellin offre du beau temps toute l'année. Mais ce qui séduit est sa vie nocturne, et l'esprit communautaire qui y règne.

On retrouve ensuite Glasgow, et Amsterdam pour le top 5. Depuis le classement de 2021, ces villes sont restées stables. Le reste du top 10 se compose de Prague, Marrakech, Berlin, Montréal et Copenhague.

Deux villes françaises dans le classement

Paris n'est pas dans le top 10. Elle n'est pas non plus citée comme première ville française. C'est Lyon qui se démarque en 19e place. Connue pour la célèbre fête des lumières, c'est une "ville aussi attrayante que possible" selon Time Out. La culture gastronomique de la ville, et sa beauté, justifient la position de Lyon.

Paris se retrouve à la moitié du classement, en 32e place. C'est une ville en pleine mutation, par son inclusivité et sa diversification. Son art et sa culture sont aussi très appréciés. Selon le sondage du magazine, les Parisiens considèrent la ville comme la moins conviviale du monde. Ce qui explique sa place éloignée du podium.

