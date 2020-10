Covid-19 : La Poste a traité 2 milliards de lettres en moins, un record

publié le 09/10/2020 à 10:35

2020 est une année noire pour La Poste. En effet, les facteurs auront distribué 2 milliards de lettres en moins cette année ! De quoi envisager la mort du courrier à l'ancienne. Même si en réalité la carte postale ou la lettre d'amour est morte depuis des années, les particuliers écrivent en moyenne 7 courriers par an. Finalement, le volume de courrier baissait en moyenne de 6 % par an depuis 2010, mais cette fois, avec 2 milliards de lettres en moins, on décroche de 23 %, c'est du jamais vu !



Et c'est un effet de la crise Covid. Ainsi, 95 % du courrier est envoyé par les entreprises sous forme de publicité, de factures, de lettres administratives. Mais cela ne veut pas forcément dire que ça va repartir après. Les entreprises ont changé leurs façons de communiquer, leurs outils de relation-clients en basculant un peu plus sur Internet et les mobiles pendant le confinement.

En général, elles ne reviennent pas en arrière. C'est en tout cas ce qu'on avait observé, en 2008, lors de la précédente crise. Depuis l'an 2000, on était sur un rythme de baisse de 1 à 2 %. En 2008, on avait décroché à - 6 % et on était resté sur ce rythme-là depuis.

Amazon, premier client et plus gros concurrent

Par ailleurs, la baisse du courrier est compensée par la livraison de colis. Le e-commerce a très bien marché pendant le confinement. Si on regarde les évolutions : le courrier baisse de 23% et la livraison de colis progresse de 25 % mais, pour le moment, les deux activités ne pèsent pas le même poids dans les résultats. Mais sur ce métier-là, La Poste a déjà réalisé son chiffre d'affaires annuel avant d'attaquer la période de pointe de Noël.



Et puis, il y a un autre risque pour La Poste avec l'activité colis : son principal concurrent sur ce marché est aussi son premier client, Amazon, qui représente près de 10 % du chiffre de La Poste. Il faut donc être irréprochable sur le service pour Colissimo. Et ne pas laisser trop de place à Amazon pour ne pas en devenir dépendant.

Un timbre plus cher ?

Et pour compenser la baisse d'activité on pourrait avoir une hausse du prix du timbre. En tout cas en général, c'est ce qui se passe. Le volume de courrier baissait de 6 % et on augmentait le timbre de 6 %. Avec -23 %, ça va devenir plus difficile de compenser.

Mais La Poste glisse doucement vers un autre modèle. Le facteur s'assure de la bonne santé des personnes âgées. Elle va sans doute multiplier ce genre d'activités annexes. Et puis La Poste se transforme de plus en plus en banque et d'ailleurs l'essentiel de son résultat cette année sera apporté par l'assureur prévoyance CNP. La Poste bouge disait le slogan publicitaire c'est une question de survie.

