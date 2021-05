Coronavirus : les parcs à thème pourront rouvrir le 19 mai, mais pas les attractions

publié le 06/05/2021 à 20:25

Les parcs à thème vont bientôt rouvrir, mais il faudra attendre un peu plus longtemps pour faire un tour de manège. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du Tourisme, a déclaré ce jeudi matin 6 mai, que les "parcs à thème pourront rouvrir dès le 19 mai", mais pour "les attractions en elles-mêmes, au sens juridique du terme, ce sera le 9 juin".

Voilà les déclarations faites sur RMC par le secrétaire d'État, qui jettent un flou sur l'appellation "parc à thème" et sur la possibilité d'ouvrir pour des structures comme le Parc Astérix ou Disneyland Paris par exemple, qui proposent principalement des attractions. Cette réouverture du 19 mai concerne "les activités de plein air, les zoos, avec quelques espaces du type aquarium, etc.", précise Jean-Baptiste Lemoyne sur RMC.

"On ne comprend pas et on ne voit pas quelle est la distinction entre parc à thème et parc d'attraction", a réagi auprès de l'AFP la Compagnie des Alpes, propriétaire notamment du Parc Astérix, dont elle n'a pas encore fixé la date de réouverture. "On est en train d'essayer d'éclaircir les choses."

Les fêtes foraines fermées jusqu'au 9 juin

Le ministère a alors tenté d'éclaircir les propos Jean-Baptiste Lemoyne. Concrètement, des parcs sans attractions, comme par exemple les parcs animaliers, rouvriront avec des jauges réduites, tandis que des parcs composés essentiellement d'attractions pourraient choisir d'attendre le 9 juin, puisqu'ils ne pourront pas rouvrir les attractions elles-mêmes avant cette date, précise-t-on au ministère, selon l'AFP.

Des parcs comme le Parc Astérix ou Disneyland, composés principalement d'attractions, pourrait donc en théorie rouvrir le 19 mai, mais ne proposeraient jusqu'au 9 juin, que leurs activités en plein air. Seule date de réouverture assurée, pour les fêtes foraines, le secrétaire d'État a affirmé qu'elles ne pourront faire leur retour qu'à partir du 9 juin.