Coronavirus : des moines écoulent, en ligne, près de 3 tonnes de fromage invendu

publié le 29/03/2021 à 15:20

Les moines trappistes de l'Abbaye de Cîteaux, en Côte-d'Or ont vendu leur production sur internet. À cause des restrictions, impossible de distribuer leur reblochon comme d'habitude dans les restaurants, résultat, 50% de ventes en moins.

Sur le plateforme Divine Vox en revanche, le succès a été immédiat puisqu'ils ont écoulé près de 3 tonnes de fromage depuis vendredi 26 mars.

Frère Jean-Claude est en charge de la commercialisation : "On se sent fatigués car il a fallu faire trois ou quatre cents colis de vingt fromages. Divine Vox pensait vendre une bonne tonne de fromage et en 24h, ils en ont vendu un peu plus de deux tonnes. La presse locale et nationale en ont parlé donc on a eu beaucoup de monde venu dans notre magasin donc en quelques jours, 5.000 fromages sont partis. On va manquer de fromage maintenant", ironise-t-il au micro de RTL.