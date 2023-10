Comment la famille Peugeot a-t-elle construit un empire automobile ?

L'automobile, ça commence toujours par de bons modèles. Renault, Citroën et Peugeot ont largement contribué durant le XXème siècle à rendre incontournable l'industrie automobile française. Contrairement aux deux autres, l'histoire de la marque au lion n'a pas débuté en région parisienne, mais en province. Aujourd'hui, Peugeot rayonne toujours, au sein du groupe Stellantis.

Originaire de Montbéliard, Peugeot est une très ancienne famille d'industriels français implantés en province depuis le XVIème siècle. De l'agriculture en passant par le textile, ce clan a toujours su saisir les opportunités offertes par les innovations technologiques, notamment au tournant du XIXème siècle avec l'industrialisation du pays. Avant l'automobile, Peugeot s'est développé grâce aux moulins à café, aux bicyclettes et d'innombrables autres articles.

Les premières voitures à moteur Peugeot sont nées en 1891, bien avant celles de Renault et Citroën et pouvaient atteindre 15 km/h. Lors de la Première Guerre mondiale, en 1914, les usines du groupe sont mobilisées pour contribuer à l'effort de guerre. Mais lorsque Peugeot a été réquisitionné par l'Allemagne pendant le règne de Hitler, les employés ont saboté leur propre travail pour perturber l'approvisionnement militaire allemand.



Renaissance chez Stellantis

Après la guerre, une féroce compétition s'était installée entre les trois entreprises françaises, Renault, Citroën et Peugeot, qui a causé de nombreuses difficultés à l'entreprise familiale. Successivement, la 203, la 303 et la mythique 404 sont lancés sur le marché, permettant une reconstruction progressive de l'empire automobile. En se développant, Peugeot absorbe Chrysler, Talbot et Simca.

Déjà puissant, Peugeot a atteint des sommets grâce au formidable succès de la 205 à partir de 1982. Le modèle a renouvelé l'image de la marque et a été produit 5 millions de fois, jusqu'en 1998.

Si la crise de 2008 a manqué de peu d'achever l'entreprise de Sochaux-Montbéliard, désormais Peugeot fait partie de l'un des premiers groupes mondiaux, Stellantis, qui concentre 14 marques et produit chaque année 6 millions de voitures.