Chèques-cadeaux : que faire s'ils sont périmés ?

Avec la prime de Noël versée le 15 décembre, c'est peut-être le moment pour votre entreprise de vous délivrer un chèque-cadeau. Les chèques-cadeaux sont des avantages offerts par les entreprises à leurs salariés. Ce sont des bons d'achat utilisables dans de nombreuses grandes enseignes. "Le bon d'achat doit mentionner soit la nature du bien qu'il permet d'acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d'un ou plusieurs magasins", précise l'URSSAF.

De nombreux événements peuvent justifier d'un chèque-cadeau, comme les naissances et l'adoption, le mariage et le pacs, le départ à la retraite, la fête des mères et des pères ou encore Noël, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas. Il est délivré par le comité social d'entreprise (CSE) et peut être donné directement par l'employeur en cas d'absence du CSE.

Malheureusement, il arrive souvent qu'un chèque-cadeau soit oublié et périme. Dans ce cas, il est possible de se tourner vers son comité social d'entreprise afin de voir s'il est d'accord pour proroger vos chèques-cadeaux. Outre l'acception de votre CSE ou employeur, il ne faut pas que la date de validité de votre chèque-cadeau dépasse trois mois après la date d'expiration. Si les conditions sont remplies, le CSE pourra faire changer les bons d'achat.

