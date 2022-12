Prime de Noël, "chèque énergie", bonus réparation... Ce qui change au 1er décembre

Le froid s'installe sur l'Hexagone et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Le jeudi 1er décembre marque le début du dernier mois de l'année 2022 et apporte son lot de changements et de décisions politiques qui risquent de vous concerner directement.

Comme chaque année, depuis 1998, la prime de Noël sera versée dès le 15 décembre. Cette aide exceptionnelle concerne 2,4 millions de bénéficiaires des minima sociaux. Le montant du versement, qui dépend de la taille de votre foyer, s'établit sur une base de 152,45 euros pour une personne isolée et s'élève à 228,67 et 274,41 euros pour un ménage comprenant respectivement 2 et 3 personnes.

Ce mois de décembre annonce également la fin de plusieurs aides, comme celle allouée à l'achat d'un vélo neuf ou électrique. En 2023, la réduction de 10 centimes sur le litre de carburant, instaurée pour lutter contre la hausse des prix, prendra fin, tout comme le gel des prix du gaz.

Chèque énergie

Face aux factures de gaz, d'électricité ou de fioul qui ne cessent de grossir, 12 millions de foyers devraient recevoir un chèque énergie exceptionnel d'une valeur oscillant entre 100 et 200 euros. Disponible pour les ménages les plus modestes, cette aide sera attribuée automatiquement aux personnes dont le revenu fiscal est compris entre 10.800 et 17.400 euros.

Aide pour les HLM

Les locataires de HLM, particulièrement impactés par la hausse des prix de l'énergie, se verront également offrir un coup de pouce financier. D'un montant maximal de 600 euros, les habitants de logements sociaux pourront adresser leur demande d'aide à partir du 12 décembre prochain à l'association Soli'Al.

Aide chauffage bois

Pour ceux qui ne disposent pas de radiateurs pour se chauffer, l'État va également fournir une aide de 50 à 200 euros aux foyers se chauffant grâce au bois. De quoi remplir la cheminée durant ce mois de décembre, à conditions de remplir les critères de revenus à trouver sur le site chequeenergie.gouv.fr

Bonus réparation

À partir du 15 décembre, les Français pourront bénéficier d'un "bonus réparation". Afin d'inciter les consommateurs à ne plus jeter leurs appareils électriques et électroniques défectueux, une aide allant de 10 à 45 euros sera directement déduite de la facture. Une trentaine d'appareils sont compris dans le bonus, à condition de se rendre chez un réparateur certifié "QualiRépar", à retrouver sur ecosystem.eco.

