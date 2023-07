Auto : votre révision augmente d'au moins 10%

En un an, la révision de votre voiture a pris 29 euros de plus en moyenne, et 300 euros pour une révision générale.

Cela s'explique en partie par l'augmentation du coût des pièces détachées, comme en témoigne un garagiste de Lille, dans le Nord. Avec la vérification du niveau des moteurs, de la pression des pneus ou de l'état des freins, la révision a augmenté de 10% au bas mot. De 179 euros l'an dernier, c'est désormais 249 euros qu'il faut débourser pour une prestation en garage.

Le gérant explique que c'est un "cumul de plein de choses". L'inflation du prix des matières premières, du coût du transport, du chauffage et de l'électricité jouent un rôle très net dans la hausse des tarifs.

Il renchérit : "On n'a pas perdu de clients, on est un garage de proximité, mais les gens décalent les entretiens qu'il y a à faire dessus". Les salaires des mécaniciens n'ont que peu augmenté, alors que le coût des forfaits d'entretien stagne.

L'inflation des coûts se répercute sur les clients

Les clients comme Maxime sentent la hausse passer. Les pièces détachées représentent le coût le plus important. C'est pourquoi le garagiste a mis en place une carte de fidélité, un coup de pouce non négligeable dans ces temps difficiles.