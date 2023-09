Auto : comment économiser jusqu'à 20% de carburant grâce aux pneus ?

Crédit : JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Le pneu est en contact direct avec la route et cette résistance atteint 20% de consommation en moyenne. Autrement dit, un plein sur cinq est entièrement dédié aux pneus, d'où l'intérêt de bien les gonfler. Sur autoroute, un pneu sous-gonflé, c'est au minimum 0,3 litre de carburant en plus aux 100 kilomètres. Si vous roulez 20.000 kilomètres par an, la facture va facilement s'alourdir de 150 euros.

Il existe une astuce pour choisir un (bon) pneu : une étiquette collée sur le pneu neuf, avec une classification, tient notamment compte de la consommation. Une note apparaît, comprise entre A (la meilleure note) et G avec un écart non négligeable entre le pneu le mieux classé et le moins bien classé. Suivant le nombre de kilomètres parcourus, cet écart peut représenter au final une centaine de litres par an, soit près de 200 euros.

Internet, pour changer un pneu, est un vrai bon plan. Il est en effet très facile de comparer les prix entre des milliers de modèles, des dizaines de marques et une belle économie comprise entre 30 et 40%. Bémol : le prix du montage est rarement compris dans le tarif du pneu. Autre information : la fausse bonne idée consiste à choisir les pneus premier prix. Ils durent bien moins longtemps et les performances sur route peuvent accroître les distances de freinage.

En résumé, un bon pneu, c'est plus de sécurité et une consommation réduite.

