Argent de poche : à partir de quel âge peut-on en donner aux enfants ?

Des billets et des pièces en euros (Illustration)

On le sait, la rentrée représente un budget conséquent pour les familles, alors se pose la question de l'argent de poche. Aujourd'hui, côté argent de poche, les parents donnent en moyenne 33 euros à leurs enfants par mois, mais il y a des différences culturelles. Ce sont les enfants corses les plus gâtés avec 50 euros par mois, à l'inverse des jeunes bretons et normands, qui reçoivent 28 euros par mois.

On donne aussi différemment selon l'âge, de 23 euros pour les 10-12 ans, à 41 euros pour les 16-18 ans. On remarque aussi que les papas donnent un petit peu plus que les mamans, mais le grand changement se passe au niveau de la façon de payer de nos enfants. Fini la petite monnaie, maintenant les enfants paient avec leur portemonnaie électronique, leur smartphone ou avec leur carte bancaire.

Selon le psychiatre Stéphane Clerget, on peut commencer à donner de l'argent de poche aux enfants, "à partir du moment où ils savent compter, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, mais rien n'empêche de donner quelques pièces aux enfants en maternelle ne serait-ce que pour qu'ils apprennent à savoir ce que c'est".

Cet argent "doit surtout servir à leur apprendre à s'en servir. Ce qui est intéressant dans l'argent de poche, c'est d'avoir un peu une tirelire et d'apprendre à oser aller acheter quelque chose et aussi à mettre de côté, à gérer leur argent", explique-t-il.

