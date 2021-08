Allocation rentrée scolaire 2021 : quels sont les montants ?

L'allocation de rentrée scolaire, dite ARS, vient d'être versée ce mardi 17 août pour toutes les familles bénéficiaires en France métropolitaine et dans les Dom-Tom. Concernant Mayotte et l'Île de La Réunion, elle a été versée avec un peu d'avance, le 3 août dernier.

Le montant de cette aide varie selon l'âge de votre enfant. Pour un enfant de 6 à 10 ans, né entre le 1e janvier 2011 et le 31 décembre 2015, vous toucherez alors 370,31 euros. Si votre enfant est âgé de 11 à 14 ans (né entre le 1e janvier 2007 et le 31 décembre 2010), le montant de l'allocation de rentrée scolaire sera de 390,74 euros. Enfin, 404,28 euros vous seront accordés si votre enfant est né entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2006. Il doit alors avoir entre 15 et 18 ans.



À noter que si vous êtes allocataire et que vous avez le droit à cette aide financière, vous n'avez aucune démarche à faire. Elle vous sera versée automatiquement afin de vous aider pour l'achat des fournitures scolaires de vos enfants.